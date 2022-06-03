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Dünya Hindistan'da kimya fabrikasında şiddetli patlama!
Dünya

Hindistan'da kimya fabrikasında şiddetli patlama!

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde yangın çıkan kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 7 işçinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 01:08:00 - 2022-06-03 01:10:43

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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