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Dünya Hindistan'da katliam gibi kaza: 12 ölü
Dünya

Hindistan'da katliam gibi kaza: 12 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Lucknow şehrinde meydana gelen kazada 12 kişi öldü, en az 32 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 13:56:00 -
Hindistan'da katliam gibi kaza: 12 ölü

Kaza, Lucknow şehrinin 40 kilometre güneybatısındaki Barabanki bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüs, kamyona çarptı.

Kazada, 12 kişi öldü, en az 32 kişi de yaralandı.

Otobüste 60 yolcunun bulunduğu, yolculardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Hindistan'daki trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor. 

 

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