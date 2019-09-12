Hindistan'da kaplan saldırısı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir kişi, kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, eyaletin Karauli bölgesinde 20 yaşındaki bir kişinin, vahşi yaşam alanından geçerken bir kaplanın saldırısına uğradığını belirtti. Yetkililer, saldırı sonucu söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunun 8 Eylül'den bu yana bölgede gerçekleşen ikinci kaplan saldırısı olduğu aktarıldı.

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