Hindistan’da iklim değişikliğine dikkat yürüyüşü Hindistan’ın Kalküta şehrinde çok sayıda öğrenci “Suyun farkına var” temalı yürüyüşle özel giysiler giyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Hindistan’ın Kalküta şehrinde çok sayıda öğrenci “Suyun farkına var” temalı yürüyüşle özel giysiler giyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Hindistan Dönüşüm Enstitüsü, iklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle ülkede çok sayıda eyaletin giderek susuz kalacağı açıklamasını yaptı.

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