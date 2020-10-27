Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğusunda iki teknenin alabora olması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Batı Bengal eyaletindeki Murshidabad bölgesindeki gölette iki tekne alabora oldu.

Polis yetkilileri, 10'ar kişinin bulunduğu teknelerin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ekiplerin bölgede arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Hindistan'ın özellikle kırsal kesimlerinde sık sık tekne kazaları yaşanıyor.