Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü
ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğusunda iki teknenin alabora olması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki habere göre, Batı Bengal eyaletindeki Murshidabad bölgesindeki gölette iki tekne alabora oldu.
Polis yetkilileri, 10'ar kişinin bulunduğu teknelerin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ekiplerin bölgede arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.
Hindistan'ın özellikle kırsal kesimlerinde sık sık tekne kazaları yaşanıyor.