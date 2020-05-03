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Hindistan'da hapishanelerde Kovid-19 vakalarının artması endişeye yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:28:39 -
Hindistan'da hapishanelerde Kovid-19 vakalarının artması endişeye yol açtı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da kalabalık cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişeye neden oldu.

Sağlık uzmanları ve sivil toplum örgütü mensupları, doluluk oranı fazla olan hapishanelerin virüsün yayılmasına zemin oluşturmasından endişe duyuyor.

İnsan Hakları Girişimi Topluluğu Cezaevi Reformları Programı Başkanı Madhurima Dhanuka, yaptığı açıklamada, hapishanelerdeki durumun korkunç olduğunu belirtti.

Dhanuka, düşük sağlık bütçesi, doktor yetersizliği ve kötü hijyen şartları sebebiyle cezaevlerinin virüsün yayılması için "uygun koşullara" sahip olduğunu ifade ederek tedbir alınmadığı takdirde mevcut durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde cezaevleri salgınla mücadele kapsamında tecrit altına alınırken, binlerce mahkum şartlı tahliye edildi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde 8 hapishane tecrit altına alınmıştı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 980'e yükselmiş, salgın sebebiyle 1323 kişi hayatını kaybetmişti.

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