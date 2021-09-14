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Hindistan'da felaket! 3 ölü, 5 kayıp
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Dünya Hindistan'da felaket! 3 ölü, 5 kayıp
Dünya

Hindistan'da felaket! 3 ölü, 5 kayıp

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 11:05:00 -
Hindistan'da felaket! 3 ölü, 5 kayıp

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Rajkot ve Jamnagar bölgelerinde şiddetli yağışların sellere neden olduğunu kaydetti.

Sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin kaybolduğunu bildiren yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Kayıpları arama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden yetkililer, okullarda eğitime ara verildiği bilgisini paylaştı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Gujarat'ta yağışların 18 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

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