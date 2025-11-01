  • İSTANBUL
Hindistan'da facia: 12 ölü!
Dünya

Hindistan'da facia: 12 ölü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Hindistan'da facia: 12 ölü!

Hindistan'da bir tapınakta meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde, Hinduizm’in kutsal günlerinden “Ekadashi” dolayısıyla binlerce kişi Swamy Venkateswara Tapınağı’na akın etti.

KORKULUKLAR ÇÖKTÜ, İZDİHAM ÇIKTI

Yoğun kalabalık nedeniyle tapınakta çelik korkulukların çökmesi sonucu büyük bir izdiham yaşandı. Polis ekipleri, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

