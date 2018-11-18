Hindistan'da el bombalı saldırı! 3 kişi öldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.



Ülke medyasında yer alan haberlere göre, motosikletli iki kişi, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Armitsar kentinde yapılan bir törene el bombasıyla saldırı düzenledi.

Polis yetkilisi Surinder Pal Singh Parmar, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.