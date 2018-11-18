Hindistan'da el bombalı saldırı! 3 kişi öldü
Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Armitsar kentinde yapılan bir törene düzenlenen el bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.18 Kasım 2018 Pazar 14:34
Hindistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Ülke medyasında yer alan haberlere göre, motosikletli iki kişi, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Armitsar kentinde yapılan bir törene el bombasıyla saldırı düzenledi.
Polis yetkilisi Surinder Pal Singh Parmar, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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