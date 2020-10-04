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Aktüel Hindistan'da eğitim uçuşundaki askeri planör düştü: 2 ölü
Aktüel

Hindistan'da eğitim uçuşundaki askeri planör düştü: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:22:00 -
Hindistan'da eğitim uçuşundaki askeri planör düştü: 2 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir askeri planörün düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Hint basınının, Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, askeri planör, Kerala'ya bağlı Kochi bölgesindeki "INS Garuda" adlı gemiden eğitim uçuşu için havalandı.

Planör, yerel saatle 07.00'de Thoppumpady Köprüsü yakınlarına düştü.

Düşen planörde bulunan ve kazada ağır yaralanan Teğmen Rajiv Jha ve Deniz Astsubayı Sunil Kumar daha sonra hayatını kaybetti.

Hint Deniz Kuvvetlerine bağlı Güney Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

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