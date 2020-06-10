Hindistan'da doğal gaz kuyusundaki kaçağın alev alması sonucu 2 kişi öldü

GAUHATI (AA) - Hindistan'ın Assam eyaletinde bir doğal gaz kuyusunda başlayan sızıntının alev alması sonucu çıkan yangında iki itfaiyeci hayatını kaybetti.

Baghjan bölgesindeki doğal gaz sahasını işleten devlete ait Oil India Limited'in Sözcüsü Tridiv Hazarika, işçilerin yaklaşık iki hafta önce gaz sızıntısı başlayan kuyudaki kaçağı kontrol altına almak için çalıştıklarını ancak dün kuyunun patlamalarla alev aldığını belirtti.

Hazarika, olayın yaşandığı esnada kaybolan iki itfaiyecinin cesetlerinin bugün doğal gaz kuyusunun yakınlarındaki sulak bir alanda bulunduğunu bildirdi.

Bölgedeki yaklaşık 8 bin kişi için "tahliye" emri verildiğini aktaran Hazarika, 28 Mayıs'tan itibaren kuyunun çevresindeki kişileri tahliye etmeye başladıklarını ve Singapur merkezli Alert Disaster Control şirketinden uzmanların da kuyudaki sızıntıya müdahale etmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

Yangının başlamasından 36 saatten fazla süre sonra alevler yaklaşık 15 metre yüksekliğe ulaştı.

Hindistan basınındaki haberlerde, kuyunun çevresinde kontrol altına alınan alevlerin kuyudan yükselmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kuyudaki sızıntı, 27 Mayıs'ta başlamıştı.