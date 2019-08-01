Hindistan'da aşırı yağış can aldı

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde aşırı yağışlara bağlı afet ve kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer eyaletin Vadodara şehrindeki afet ve kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle Vadodara'daki havaalanının kapandığını ve pek çok tren seferinin iptal edildiğini ya da ertelendiğini bildirdi.

Eğitime ara verildi

Su baskınlarının yaşandığı şehirde, bugün eğitime ara verildi.

Gucarat eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, Vadodara'da sağanağın durduğunu ancak eyaletin diğer bölgelerinde hala şiddetli yağış beklendiğini ifade etti.

Eyalet yönetiminin alarma geçtiğini söyleyen Rupani, halktan düşük rakımlı bölgelerden ayrılmalarını istedi.

Ekipler görevlendirildi

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, halkın alçak yerlerden daha güvenli bölgelere taşınması için görevlendirildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 130, Assam'da ise 86 kişi yaşamını yitirmişti.