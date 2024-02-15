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Aktüel Hindistan'da akılalmaz keşif! Daha önce hiç duymadığınız olay: Hint altın sırtlı hayvan bacağında bulundu
Aktüel

Hindistan'da akılalmaz keşif! Daha önce hiç duymadığınız olay: Hint altın sırtlı hayvan bacağında bulundu

Yeniakit Publisher
2024-02-15 21:05:00 - 2024-02-15 21:25:32
Hindistan'da akılalmaz keşif! Daha önce hiç duymadığınız olay: Hint altın sırtlı hayvan bacağında bulundu

Günümüz bilim insanları Hindistan'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan araştırmacılar heyecanlandıran bir buluşa imza attılar. Bilim insanları ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.

Hindistan'da bilim insanları sıra dışı bir keşfe imza attı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan araştırmacılar canlı bir kurbağanın bacağında filizlenen mantar buldu.Hindistan'da bilim insanları, canlı bir hayvan dokusu üzerinde filizlenen mantar keşfetti.

The Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfından bilim insanları, ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.Canlı organizma üzerinde büyüyen bir mantarın daha önce hiç belgelenmediğini ifade eden bilim insanları, kurbağanın yaşadığı yerin yeterli nem ve organik madde sağlayarak mantarın büyümesi için ideal bir ortam yaratmış olabileceğini belirtti.

Hint altın sırtlı kurbağanın bacağında filizlenen mantarın "Bonnet" tipi olduğunu tahmin ediliyor.Araştırmanın detayları, "Reptiles and Amphibians" adlı dergide yayınlandı.

 

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Hindistan'da akılalmaz keşif! Daha önce hiç duymadığınız olay: Hint altın sırtlı hayvan bacağında bulundu
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Aktüel

Hindistan'da akılalmaz keşif! Daha önce hiç duymadığınız olay: Hint altın sırtlı hayvan bacağında bulundu

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