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Aktüel

Hindistan'da 500 yıllık tapınak su yüzeyine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:39:02 -
Hindistan'da 500 yıllık tapınak su yüzeyine çıktı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Odisha eyaletinde seller nedeniyle sular altında kalan 500 yıllık tapınağın tekrar su yüzeyine çıktığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Hintli arkeologlar, Odisha eyaletindeki Mahanadi nehrinde sular altında kalan 500 yıllık tapınağın üst kısmının yüzeye çıktığını duyurdu.

Arkeologlar, tapınağın Nayagarh bölgesinde 1933'de meydana gelen seller sırasında su altında kaldığını belirtti.

Hindistan Ulusal Sanat ve Kültürel Miras Vakfı Başkanı Anil Kumar Dhir, tapınağın yaklaşık 500 yıllık bir tarihinin bulunduğunu kaydetti.

Nayagarh vadisiyle ilgili belgesel çekimleri için bu tapınağı aradıklarını belirten Dhir, bir hafta önce tapınağın üst kısmının su yüzeyine çıktığını ifade etti.

Dhir, tapınağın iyi durumda olduğunu ve başka bir yere taşınabileceğini sözlerine ekledi.





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