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Aktüel

Hindistan'da 24 saatte 7 bin 964 Kovid-19 vakası tespit edildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüsle mücadelede zafer yolunda olduklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:57:19 -
Hindistan'da 24 saatte 7 bin 964 Kovid-19 vakası tespit edildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 964 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede iki aydır süren sokağa çıkma yasağının bitmesinden bir gün önce son 24 saatte 7 bin 964 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, 265 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 173 bin 763'e, ölü sayısı da 4 bin 971'e yükseldi.

Vakaların yüzde 70'den fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hükümetinin ikinci döneminin ilk yılı münasebetiyle yazdığı açık mektupta, ülkesinin virüsle mücadelede zafer yolunda olduğunu söyledi.

Modi, Hindistan'ın "ekonomik canlanma örneği" teşkil edeceğini belirterek, ulustan kararlı davranmalarını istedi.

Hindistan Başbakanı, ülkede sokağa çıkma yasağı sırasında işleri kaybeden milyonlarca göçmen işçinin yaşadığı büyük acıyı anladığını da dile getirdi.

Hindistan'da federal hükümetin bu hafta sonu Kovid-19 salgını konusunda yeni yönergeler yayınlanması, en fazla etkilenen bölgelerde sokağa çıkma yasağını uzatması bekleniyor.

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