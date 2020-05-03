  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:36:03 -
Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 2 bin 644 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, bugün bir günde belirlenen en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 2 bin 644 artışla 39 bin 980'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 1323 olduğu belirtildi.

Salgının en çok etkilediği Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 12 bin 296'ya yükselirken, eyalet genelinde 521 kişi yaşamını yitirdi.

- Sağlık çalışanlarına gökyüzünden çiçek yağdı

Hint basınındaki haberlere göre, silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.

Helikopterlerden hastanelerin bahçelerine çıkan sağlık çalışanlarının üzerlerine çiçek atıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı