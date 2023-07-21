Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Sıvı altın: saç köklerinden kıl fışkırtıyor

Saç beyazlaması yaş sebepli olabildiği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Bunlardan bazıları; vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroit hormon bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesi en sık yaşanan saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesi stres, genetik faktörler, yetersiz beslenme, yanlış bakım uygulamaları sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesini durdurmak pek çok yöntem bulunuyor. Ancak saç dökülmesini durduran en güçlü yöntemler arasında yağlar yer alıyor. Vitamin deposu bazı yağlar saç köklerini besliyor, dökülen saçların yeniden çıkmasına destek oluyor. Düzenli kullanıldığında saç köklerini ve saç tellerini adeta halat gibi güçlü hale getiriyor.

Saç beyazlamasının önüne geçmek için ilk yapmamız gereken şeylerden biri beslenmemize dikkat etmektir. Yediklerimizin yanında saçımıza uygulayabileceğimiz kozmetik maskeler yerine tamamen doğal ürünlerle çözüm bulmak harika olmaz mıydı? İşte çözüm!

Limon ve Hindistancevizi Yağı Mucizesi

Malzemeler

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hindistancevizi Yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz.)

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Hazırlanışı

Malzemeleri bir kâseye alın ve homojen bir macun oluşturun. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayın. 1 saat boyunca kurumaya bırakın ve ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır.

Hindistancevizi yağı saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerinize tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içeriğindeki B ve C vitaminleriyle saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

Saç dökülmesini durdurmak için mutlaka bazı doğal yağlardan destek almak gerekiyor. Vitamin ve mineral deposu olan bu yağlar saç köklerini besliyor. Saçların yeniden çıkmasına destek oluyor. Parlak, canlı ve güçlü saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Bu doğal yağları mutlaka düzenli olarak ve kullanma şekline uygun olarak sürmek gerekiyor.

SIVI ALTIN HİNT YAĞI

Hint yağı, saç köklerini tazeler ve saçların daha kolay yenilenmesine yardımcı olur. Hint yağı saç dökülmesini anında durdurur. Saçları halat gibi güçlü hale getirir.

Hint yağı saçların daha çabuk uzamasına yardımcı oluyur. Yıpranan ve güçsüz saçları canlandırır.

Hint yağı saçların nem dengesini korur. İçeriğindeki antioksidan maddeler saçları besler ve yumuşacık saçlar elde edilmesine katkıda bulunur.

Saç derisini besleyerek ihtiyacı olan minerallerin saçlara kazandırılmasını sağlar. Bu sayede parlak, canlı, güçlü ve daha çabuk uzayan saçlar elde edilir. Hint yağı saçları kalınlaştırır ve daha gür görünmelerine yardımcı olur.

Hint yağını saç köklerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu saç derisindeki kan dolaşımını artırır ve saçların sağlıklı, güçlü uzamasına yardımcı olur.

SIVI ALTIN ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı da E vitamini zengini doğal yağlardan biridir. Zeytinyağı düzenli kullanıldığında saç diplerine vitamin depolar ve saç dökülmesini durdurur. Zeytinyağı saçları nemlendirir ve dış etkenlere karşı güçlendirir.

Zeytinyağı saç tellerini onarır ve kırılmaları da engeller. Yıpranmış saçları da onarma özelliği olan zeytinyağı saçları parlatır, yumuşatır ve hızlı uzamasını sağlar.

1-2 damla zeytinyağını saç köklerine masaj yaparak sürün.35-40 dakika zeytinyağını saçlarınızda bekletin .Daha sonra saçlarınızdan zeytinyağını arındırın ve haftada 1-2 kez düzenli uygulayın.

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