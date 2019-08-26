Hindistan'a özgü bu meyve şifa dağıtıyor

Ana vatanı Hindistan olan bael meyvesi bir diğer ismiyle tahta elma sağlık için son derece kıymetli. C vitamini, protein ve minarel deposu olan bael meyvesini ülkemizde toz ya da kuru halde bulabilirsiniz.

İşte, bael meyvesinin sağlığa olan faydaları:

Bael meyvesi içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kalp krizi riskini bir hayli azaltır.

Bael meyvesi ayrıca kan şekerini düzenler.

Bu şifalı meyvenin tazesinden hazırlanan su, mide ülseri sorununu ortadan kaldırmak için son derece faydalıdır.

Bael kötü kolesterolü bir hayli düşürür.

İçeriği sayesinde bael mantar ve viral enfeksiyon tedavisi için son derece kıymetlidir.

Düzenli tüketildiğinde bael meyvesi kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kabızlık sorununun yanı sıra ölçülü tüketildiğinde bael meyvesi ishali hızlıca keser.

Ölçülü tüketildiğinde bael meyvesi anne sütünün kalitesini ve miktarını arttırır.

Hemoroit sorunun tedavisi için bael meyvesi gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Yapılan çalışmalar bael meyvesinin diyabet riskini azalttığını kanıtlamıştır.

Bael meyvesi nasıl tüketilir?

Tazesini bulmanız güç olsa da bael meyvesinin kurusunu bulmanız daha kolay. Meyve kurusunu kayısı, incir gibi kuruyemişlerle karıştırıp tüketebilirsiniz. Baeli toz olarak aldıysanız bunu keklerinizde kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bael tozunu yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Bael çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 su bardağı su

4 adet kuru bael meyvesi

Kaynamış bir bardak suyun içerisine kuru bael meyvelerini atın. 5-6 dakika demlenmesini bekledikten sonra çayınızı afiyetle içebilirsiniz.