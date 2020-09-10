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Aktüel Hindistan ve Japonya ordusu karşılıklı ikmal ve hizmet temini anlaşması imzaladı
Aktüel

Hindistan ve Japonya ordusu karşılıklı ikmal ve hizmet temini anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:17:34 -
Hindistan ve Japonya ordusu karşılıklı ikmal ve hizmet temini anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Hindistan ve Japonya silahlı kuvvetlerinin karşılıklı ikmal ve hizmet temini anlaşması imzaladığı bildirildi.

Hint basınındaki habere göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile Hindistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki askeri anlaşma, Hint Savunma Bakanı Ajay Kumar ve Japon Büyükelçi Satoshi Suzuki tarafından çarşamba günü Yeni Delhi'de imzalandı.

Anlaşma kapsamında, taraflar yiyecek, su, hava ikmal dahil ulaşım, petrol, giyim, iletişim ve tıbbi hizmetler, tesisler, yedek parçalar ve bileşenlerin kullanımı ile onarım ve bakım hizmetlerinin karşılıklı temini konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, anlaşmanın taraflar arasındaki savunma iş birliğinin derinliğini daha da artıracağı ve bunun da Hint-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliğe katkıda bulunacağı belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın tarafların hizmet ve ikmal teminini kolaylaştıracağını kaydetti.

Anlaşmanın 10 yıl yürürlükte kalacağı ve taraflardan biri sona erdirmek istemediği sürece 10 yıllık dönemler halinde uzatılacağı ifade edildi.




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