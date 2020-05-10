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Aktüel

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda arbede

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda kısa süreli bir arbede yaşandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:05:42 -
Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda arbede

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda kısa süreli bir arbede yaşandığı belirtildi.


Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin sınırındaki Sikkim eyaletinde devriye gezen Çin ve Hintli askerler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “İki tarafın saldırgan davranışları, birliklerde hafif yaralanmalarla sonuçlandı. İki taraf, yerel düzeyde etkileşimden sonra ayrıldı” ifadeleri yer aldı.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün Naku La bölgesinde yaşanan olay sırasında 4 Hindistan askeri ile 7 Çinli askerin yaralandığı, olaya toplam 150 askerin karıştığı belirtildi.


Hindistan ve Çin arasında 2017’de sınırdaki Doklam bölgesinde Çin’in bölgedeki yol yapımı nedeniyle arbede yaşanmıştı.

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