  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hindistan ve BAE'den nükleer enerji anlaşması
Gündem

Hindistan ve BAE'den nükleer enerji anlaşması

Yeniakit Publisher
2024-09-09 19:22:00 -
Hindistan ve BAE'den nükleer enerji anlaşması

BAE ve Hindistan nükleer enerji alanında işbirliği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Modi, ülkeye ziyarette bulunan Veliaht Prens Al Nahyan'ı, başkent Yeni Delhi'de ağırladı.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele alan Modi ve Al Nahyan, özellikle nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka gibi konularda yeni işbirliklerinin sağlanması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Modi ve Al Nahyan, ayrıca nükleer enerjide işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalayarak, bu kapsamda karşılıklı yatırımın artmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23