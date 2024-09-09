Hindistan ve BAE'den nükleer enerji anlaşması
BAE ve Hindistan nükleer enerji alanında işbirliği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.
Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Modi, ülkeye ziyarette bulunan Veliaht Prens Al Nahyan'ı, başkent Yeni Delhi'de ağırladı.
Görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele alan Modi ve Al Nahyan, özellikle nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka gibi konularda yeni işbirliklerinin sağlanması gerektiğinin önemine dikkati çekti.
Modi ve Al Nahyan, ayrıca nükleer enerjide işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalayarak, bu kapsamda karşılıklı yatırımın artmasının beklendiğini ifade etti.
Kaynak: AA