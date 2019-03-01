Hindistan: Türkiye'ye müteşekkiriz

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, "Pakistan'da terörün yok edilmesi konusunda Türkiye'nin pozitif bir rol oynamaya devam edeceğinden eminiz" dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, son günlerde Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İki ülke arasında yaşanan soruna doğru bir açıdan yaklaşılması gerektiğini söyleyen Bhattacharyya, on yıllar boyunca Hindistan'ın Pakistan'dan gelen sınır ötesi terör olaylarından muzdarip olduğuna dikkati çekti.

Bhattacharyya, Hindistan'ın teröre karşı mücadele ettiğinin altını çizerek, "Pakistan askerine ya da sivillere saldırmadık. Pakistan'la savaşmıyoruz. Geçmişte bu ülkeyle savaştık ancak şu anda Pakistan ile savaş halinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın "barış ülkesi" olarak bilindiğini, Buda ve Gandhi'yi doğuran topraklardan geldiklerini dile getiren Bhattacharyya, Pakistan ile yaşanan gerilimin nükleer savaşa varması ihtimaline ilişkin, "Dünyanın, Hindistan'ın herhangi bir karmaşaya mahal vermesi konusunda endişelenmesine gerek olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Pakistan Başbakanı'nın Hint pilotu serbest bırakma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz"

Hindistan'ın, terör örgütü Ceyş-i Muhammed'in başka bir terör girişiminde bulunacağı bilgisini almasının ardından örgütün Pakistan tarafındaki en büyük kampını bombalayarak "önleyici eylem"de bulunduğunu anlatan Bhattacharyya, bu bombalamanın bir misilleme olmadığını ve hiçbir şekilde askeri tesis ya da sivilleri hedef almadıklarını vurguladı.

Bhattacharyya, buna karşılık bir gün sonra Pakistan güçlerinin Hindistan askeri güçlerine saldırdığını belirterek, teröre karşı yapılan saldırıyla bir ülkenin savaş uçağının düşürülmesi arasında ciddi fark olduğuna dikkati çekti.

"Pakistan Başbakanı'nın esir Hint pilotu serbest bırakma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Bhattacharyya, Pakistan'ı bağlı oldukları uluslararası anlaşmalar çerçevesince teröre karşı mücadelede etkin adımlar atmaya çağırdı.

"Pakistan terör ile mücadelede gerekli adımları samimiyetle atmalı"

Bhattacharyya, Pakistan ile terörle mücadele konusunda birkaç kez masaya oturup müzakere ettiklerini ve bunun da ötesinde bazı anlaşmalara imza attıklarını kaydetti.

"2005'ten beri bu terörist grupların faaliyetleri ve kampları hakkında Pakistanlılarla bilgi paylaşımı yapıyoruz." diyen Bhattacharyya, bu grupların Birleşmiş Milletler'in (BM) terör listesinde olduğuna ve dünya kamuoyunun bu konuda Pakistan'ı sıklıkla uyardığına dikkati çekti.

Bhattacharyya, "Ancak bütün bu yıllar boyunca Pakistan, sınır ötesi terörizmle mücadele adına hiçbir şey yapmadı." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bhattacharyya, Pakistan'ın Ceyş-i Muhammed'i terör örgütü ilan etmesine rağmen önemli devlet adamlarının bu örgüt temsilcileriyle görüşmeler yaptığını ileri sürdü ve Pakistan'a terörle mücadelede gerekli adımları samimiyetle atması çağrısında bulundu.

Hindistan'ın terörle mücadelede gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildiren Bhattacharyya, "Pakistan yıllarca kendi toprağında teröristlere karşı harekete geçmedi." dedi.

"Türkiye'ye müteşekkiriz"

Bhattacharyya, Türkiye'nin hem Pakistan hem de Hindistan ile dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Kendisi de sınır ötesi terörden muzdarip olan Türkiye, Hindistan halkının hissettiği acıyı anlıyor. Türkiye'nin, Pakistan'ı, sınır ötesi terörü durdurması konusunda uyarmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile terörle mücadele konusunda aynı bakış açısını paylaştıklarını kaydeden Bhattacharyya, "Türkiye'ye 14 Şubat'taki menfur terör saldırısı sonrasında bize gösterdiği destekten dolayı çok müteşekkiriz. Pakistan'da terörün yok edilmesi konusunda Türkiye'nin pozitif bir rol oynamaya devam edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

''Keşmir'de terör acilen durdurulmalı"

Hindistan'ın küresel dünyada gelişen ekonomiye ve canlı demokrasiye sahip olduğunun altını çizen Bhattacharyya, "Herkes Hindistan'ın, gelecekte dünya barış ve refahına katkı sağlayacak önemli bir ülke olacağı konusunda hemfikir." şeklinde konuştu.

Bhattacharyya, 185 milyonla dünyadaki en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biri olduklarını belirterek, Hindistan'ın tarih boyunca İslamiyete olan katkısından bahsetti. Hint Büyükelçi, Pakistan'la yaşanan sorunun ülkesinde Müslüman nüfusa yaklaşım konusunda herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Keşmir'in bölgede yaşanan bu terör olayları yüzünden bölündüğünü anlatan Bhattacharyya, "Keşmir'de terörün hakim olduğu bölgeler dışındaki yerlere bakarsanız, Keşmir çok zengin bir bölge. Bölgede terör acilen durmalı." dedi.

Bhattacharyya, terörle mücadele konusunda Hindistan'da hükümet, muhalefet ve kamuoyunun aynı bakış açısına sahip olduğunu sözlerine ekledi.