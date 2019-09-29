Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

India Times dikkat çeken bir habere imza attı. "New Delhi, Pakistan'ı destekleyen Türkiye'ye karşı kendini sağlama almaya çalışıyor" başlıklı haberde, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki diplomasi trafiğine değindi.

Hint internet sitesi, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başbakanları ile görüşen Modi'nin, Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda zora sokarak Keşmir'in acısını çıkarmaya çalıştığını yazdı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulunda açıkça Hindistan'a karşı Pakistan'ı savunurken, New Delhi yönetimi sessizce 3 ülkeyle ilişkilerini sağlamlaştırmak için adımlar attı" ifadelerini kullanan internet sitesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Ermenistan'ın, Türkiye'nin güçlü hasımları olduğunu söyledi.

Hndistan'dan Keşmir'e karşı Doğu Akdeniz hamlesi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin BM Genel Kurulundan sonra GKRY Başbakanı Nikos Anastasiades gerçekleştirdiği görüşmede, "Hindistan'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sürekli desteğini tekrarlıyoruz" sözlerine yer verildi.

İnternet sitesi, Türkiye'nin Kıbrıs'ı "işgal" ettiğini söylerek, Kıbrıslı Türklerden oluşan nüfusu göz ardı etti, Hindistan'ın Keşmir'deki ablukasını gerekçelendirmeye çalıştı.

Hindistan Türkiye'ye karşı müttefik edinme arayışında

Modi'nin Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşmesine de yer verildi. Haberin detayında, Yunanistan ve Hindistan arasında yapılacak ticaret anlaşmalarına değinilirken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilen ilişkilerden de söz edildi.

Gazeteden sözde soykırım kampanyası

Modi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmesine değinen gazete, "Ermeniler Türkler'i soykırımdan dolayı hala affetmediler. Türkiye soykırımı inkar etmeye devam ediyor" sözleriyle Türkiye düşmanlığı yapmaya devam etti. Gazete yaptığı düşmanca yorumlardan sonra, Modi'nin, "Paşinyan ile Hindistan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilecek teknoloji, tıbbi ürünler, tarım tabanlı endüstriler konusundaki iş birliğini konuştuk. Kendisi bana aynı zamanda Ermenistan'daki Hint filmleri ve müziğinin ve yoganın popülerliğinden de bahsetti" sözlerine yer verdi.

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