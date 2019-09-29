0553 313 94 23

Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

Hint basını, Hindistan'ın Keşmir sorunu ile ilgili Türkiye'ye karşı harekete geçtiğini yazdı. Hindistan, Kıbrıs ve Yunanistan'ı destekleyerek Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi zora sokmaya çalışırken, sözde Ermeni soykırımını da söylemlerine ilave etmeyi ihmal etmedi.

29 Eylül 2019 Pazar 12:01
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

India Times dikkat çeken bir habere imza attı. "New Delhi, Pakistan'ı destekleyen Türkiye'ye karşı kendini sağlama almaya çalışıyor" başlıklı haberde, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki diplomasi trafiğine değindi.

Hint internet sitesi, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başbakanları ile görüşen Modi'nin, Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda zora sokarak Keşmir'in acısını çıkarmaya çalıştığını yazdı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulunda açıkça Hindistan'a karşı Pakistan'ı savunurken, New Delhi yönetimi sessizce 3 ülkeyle ilişkilerini sağlamlaştırmak için adımlar attı" ifadelerini kullanan internet sitesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Ermenistan'ın, Türkiye'nin güçlü hasımları olduğunu söyledi.

Hndistan'dan Keşmir'e karşı  Doğu Akdeniz hamlesi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin BM Genel Kurulundan sonra GKRY Başbakanı Nikos Anastasiades gerçekleştirdiği görüşmede, "Hindistan'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sürekli desteğini tekrarlıyoruz" sözlerine yer verildi.

İnternet sitesi, Türkiye'nin Kıbrıs'ı "işgal" ettiğini söylerek, Kıbrıslı Türklerden oluşan nüfusu göz ardı etti, Hindistan'ın Keşmir'deki ablukasını gerekçelendirmeye çalıştı.

Hindistan Türkiye'ye karşı müttefik edinme arayışında

Modi'nin Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşmesine de yer verildi. Haberin detayında, Yunanistan ve Hindistan arasında yapılacak ticaret anlaşmalarına değinilirken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilen ilişkilerden de söz edildi.

Gazeteden sözde soykırım kampanyası

Modi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmesine değinen gazete, "Ermeniler Türkler'i soykırımdan dolayı hala affetmediler. Türkiye soykırımı inkar etmeye devam ediyor" sözleriyle Türkiye düşmanlığı yapmaya devam etti. Gazete yaptığı düşmanca yorumlardan sonra, Modi'nin, "Paşinyan ile Hindistan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilecek teknoloji, tıbbi ürünler, tarım tabanlı endüstriler konusundaki iş birliğini konuştuk. Kendisi bana aynı zamanda Ermenistan'daki Hint filmleri ve müziğinin ve yoganın popülerliğinden de bahsetti" sözlerine yer verdi.

Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yunanistan
  3. Ermenistan
  4. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  5. Hindistan
  6. Keşmir
  7. Pakistan
  8. Türkiye

YORUM YAZ

  • HizipSavarHizipSavar46 dk önce
    lan ineğe tapan sığırlar bir bıçaklık işiniz var ama mundarsınız etiniz yenmez.
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu49 dk önce
    Kadir bey müslümanin derdi biz müslümanlarin derdidir filistinlilerin kesmirin kibris in derdi nasil derdimiz olmaz vatsin kafirler dostumuz olmasın
  • HarunHarun54 dk önce
    KADİR bi sus sen. Anlamadığın işe maydanoz olma. Hindistan'da insan çok ama akıllı kimse yok. Bir oyuncak atom bombaları var onuda Çinden çaldılar, başka çok laf. Biz onlara hudut olsak 1 haftada onları çıktıkları deliğe sokarız.
  • MeteMete1 sa önce
    ALLAH. CC her zaman mazlumların yanındadır.kendilerini yaradilan kul olarak unutanları,ALLAH, CChep helak etmiştir.
  • KADİRKADİR1 sa önce
    Dış politikamız çok kötü. Her konuda tarafız. Hiç dostumuz kalmadı. Filistine bulaşırız İsrail ve ABD ile kavgalıyız. Keşmir’e karışırızHindistan’la kavgalıyız. Mısır’a bulaşırız Mısır’ın kendisiyle kavgalıyız. Hiç biri bizim derdimiz değil.
  • YusufYusuf1 sa önce
    SAMİRİNİN TORUNLARI sonunda Türkiyenin karşısına geçti. Elbet hindistan da Türk vatanı olur

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yunan mühendis Müslüman oldu
  1. Yunan mühendis Müslüman oldu
  2. Semt polikliniğinde başörtülü kadına..
  3. Afyonspor Samsunspor maçı ne zaman..
  4. Mircea Lucescu'dan derbi analizi:..
  5. HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı
  6. Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu:..
  7. Ahmet Hakan bile İmamoğlu’na..
  8. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
  9. Tayland'da feci kaza! 13 kişi hayatını..
  10. Cagliari Verona maçı ne zaman saat..
  11. Milan Fiorentina maçı ne zaman saat..
  12. Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta..
  13. Lecce Roma maçı ne zaman saat kaçta..
  14. CHP güvenli bölgeye de karşı çıktı
  15. Udinese Bologna maçı ne zaman saat..
  16. Lazio Genoa maçı ne zaman saat kaçta..
  17. Napoli Brescia maçı ne zaman saat..
  18. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve..
  19. Siyonist Netflix'ten bir skandal daha:..
  20. Altınordu Adana Demirspor maçı ne..
  21. Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman..
  22. Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
  23. Merhametsiz olunamaz
  24. Balıkesirspor Giresunspor maçı ne..
  25. Necdet Budak: Ege Üniversitesi..
  26. Azaptan kurtuluş garantimiz var mı?
  27. Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne..
  28. Hatayspor Eskişehirspor maçı ne zaman..
  29. MHP'li Aycan'dan 'Süresiz Nafaka'..
  30. Hindistan Türkiye'ye karşı harekete..
Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
İstanbul'da bir deprem daha!
İstanbul'da bir deprem daha!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!