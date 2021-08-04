Hindistan stratejik Afrika adasında askeri üs kuruyor

Hindistan’ın, Afrika kıtasının güneydoğu kesimindeki Mauritius’ta askeri üs kurduğu belirtiliyor.

El Cezire’nin aktardığı özel habere göre, Hindistan’ın bölgedeki varlığı uydu görüntüleri, ekonomik veriler ve sahadan kaynaklar üzerinden ortaya çıkmış durumda.

Adada bir askeri üs kurulduğuna dair söylentiler ilk olarak 2018 yılında ortaya çıkmış, ancak her iki ülke yetkilileri, çalışmaların sivil amaçlarla yürütüldüğünü öne sürmüştü.

“Uçak pistleri yapıldı”

Ancak ana ada Mauritius’tan yaklaşık 1100 kilometre uzakta bulunan Agaléga adasında, iki büyük uçak pisti yapıldığı uydu görüntüleriyle belgelendi.

Hindistan’ın bu hava üslerini, Afrika’nın güneybatı kesimini ve Hint Okyanusu’nu gözlemleme amacıyla yaptığı uçuşlarda kullanacağı ifade ediliyor.

Hint Okyanusu’nda bulunan adaların, özellikle son dönemde Afrika ve çevresinde jeopolitik etkisini artırmak isteyen ülkeler için önemli birer merkez halini aldığı dikkat çekiyor.

Bu ülkelerden biri olan Hindistan, Afrika’daki askeri üs ve siyasi etki yarışına geç de olsa dahil olma arayışında.