Hindistan mutasyonu Fransa’ya sıçradı
Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde koronavirüsün Hindistan mutasyonu tespit edildi.
Fransa’da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü ileri sürüldü.
Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.
Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390’a, toplam can kaybı ise 104 bin 224’e ulaştı.