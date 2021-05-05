Hindistan mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı
Kenya'da, Hindistan'daki Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün tespit edildiği açıklandı.
Kenya'da, Hindistan'daki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.
Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Kisumu şehrinde gübre fabrikasında çalışan 5 kişide mutasyona uğrayan virüs tespit ettiklerini bildirdi.
Amoth, bu kişilerin geçen hafta Kenya'ya giriş yaptığını ve Hindistan vatandaşları olduğunu bildirdi.
Virüs tespit edilenlerin karantina altına alındığı, yakın dönemde bu kişilerle temasa geçenlerin de yayılımın önlenmesi için tıbbi izolasyona dahil edileceği kaydedildi.