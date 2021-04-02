Hindistan kötü haberi verdi! Rekor kırıldı

Hindistan Sağlık Bakanlığın güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna son 24 saatte 81 bin 466 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 303 bin 131'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 469 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan'da virüsten ölenlerin sayısı 163 bin 396'ya yükseldi.

Hindistan'da, gün içerisinde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 43 bin 183 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların yüksek görüldüğü diğer eyaletler şöyle:

"Karnataka 4 bin 234, Pencap 3 bin 161, Tamil Nadu 2 bin 817, 2 bin 790."

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.