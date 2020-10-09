  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, ilk yerli üretim radarsavar füzesini test etti
Aktüel

Hindistan, ilk yerli üretim radarsavar füzesini test etti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:53:30 -
Hindistan, ilk yerli üretim radarsavar füzesini test etti

ANKARA (AA) - Hindistan ordusunun ilk yerli üretim radarsavar füzesini test ettiği bildirildi.

"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen yeni nesil radarsavar füze sistemi "Rudam-1"in test ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Belaşvar şehrindeki askeri merkezde yapılan testte, bir Rudam-1 füzesinin Rus yapımı Sukhoi-30 savaş uçağından ateşlendiğini belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ilk yerli üretim radarsavar füzesi Rudam-1'in Hint Hava Kuvvetlerinin düşman radarlarını hedef alarak, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kabiliyeti sağlayacağı vurgulandı.

Radyo dalgalarının kaynağını takip eden radarsavar füzeler, radar ve haberleşme sistemlerini imha etmek için kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay