Hindistan ile ticaret kolaylaşacak

Dönmez, Türkiye ve Hindistan arasında sivil havacılığın yakın zamanda yeniden açıldığını hatırlatarak, “Normalleşmeyle birlikte 2 yıldır üst üste yüzde 100 artarak 300 bin turist sayısına ulaştığımız Hindistan ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Hedef 20 milyar dolarlık ticaret

Hindistan’ın, Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Ana Planı’ndaki 17 hedef ülke arasında bulunduğunu anımsatan Dönmez, şunları kaydetti: “Ülkemizle Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, son yıllarda ivme kazansa da sahip olunan potansiyeli maalesef yansıtmıyor. Halihazırda 8,5 milyar dolar seviyesinde yer alan ticaret hacmimizde hedef 20 milyar dolara ulaşmak olmalı. Bununla birlikte son 5 yılda ülkemizin Hindistan’a ihracatının artmasında makineler, çimento ve inorganik kimyasallar ihracatının yaklaşık 1,3 kat artması etkili olurken, enerji ihracatının ise 2013 yılında 18 milyon dolar iken, 120 milyon dolar seviyesine yükseldiğini ifade etmek isterim. Ayrıca, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve ve sebze ihracatımızda geçmiş yıllara göre büyük artış kaydettiğimizi de eklemek gerekir.

Yatırım ilişkileri hız kazanacak

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi üyelerimiz arasında yer alan ve ülkede önemli işlere imza atan firmalarımız da bizleri gururlandırıyor. Eminim ki daha da büyük işlere imza atılarak ticaret ve yatırım ilişkilerimiz hız kazanacaktır.”