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Aktüel

Hindistan ile Çin askerleri arasında sınırda arbede

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:51:56 -
Hindistan ile Çin askerleri arasında sınırda arbede

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Çin sınırında yer alan Sikkim eyaletinde iki ülke askerleri arasında çıkan arbedede iki taraftan da bazı askerler yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin kuzeyindeki Naku La bölgesinde yaklaşık 150 Hindistan ve Çin askerleri arasında arbede yaşandı.

Arbedede 4 Hint ve 7 Çin askeri hafif yaralandı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "İki tarafın agresif davranışları, birliklerde hafif yaralanmalara yol açtı. İki taraf, yerel düzeyde diyalog ve etkileşimden sonra ayrıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sınır koruma birlikleri arasında geçici ve kısa süreli arbedeler yaşandığı" kaydedilirken, birliklerin bu tür meseleleri, "belirlenen protokoller uyarınca karşılıklı çözdükleri" belirtildi.

NDTV kanalının haberinde ise, "arbede sırasında askerlerin birbirlerini taş yağmuruna tutmuş olabileceğine dair haberler geldiği" ve kavganın Hint askerleri tarafından videoya kaydedildiği aktarıldı.

İki ülke arasındaki benzer bir hadise, 2017'de, Ladakh bölgesinde yer alan Pangong Gölü yakınlarında yaşanmış ve askerler birbirlerini yumruklayıp taş fırlatmıştı.

Çin ve Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hindistan'ı müttefiki Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sık sık gerginliğe neden oluyor.

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