Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı yeniden 100'ün altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 488 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 502'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 470 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 946 bin 429'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 201 bin 70 kişi iyileşti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.



- Çin



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 826'ya yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 928 kişi iyileşti, 264 kişinin de tedavisi sürüyor.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı bağlantılı 88 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.



Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 72 olduğu ülkede, bu vakalardan 51'i başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 26 bin 43'e çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 23 bin 981 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti.



