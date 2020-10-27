  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:48:07 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı yeniden 100'ün altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 488 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 502'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 470 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 946 bin 429'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 201 bin 70 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 826'ya yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 928 kişi iyileşti, 264 kişinin de tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı bağlantılı 88 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 72 olduğu ülkede, bu vakalardan 51'i başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 26 bin 43'e çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 23 bin 981 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
Netanyahu-Trump ittifakı felakettir
Dünya

Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındak..
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay