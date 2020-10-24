  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:01:26 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyretti, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 150'nin altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 650 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 117 bin 956'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 53 bin 370 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 814 bin 682'ye çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 milyon 16 bin 46 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 775'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 876 kişi iyileşti ve 265 kişinin de tedavisi sürüyor.

Komisyon, çarşamba günü, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 77 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı enfekte sayısının 66 olarak kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 25 bin 775'e çıktı ve 23 bin 834 kişi de iyileşti.

Yeni vakaların 59'unun başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde ortaya çıktığı bildirildi.

Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 457'ye yükseldi.

Ülkede yurt içi kaynaklı enfekte sayısı, perşembe günü, 24 Eylül'den itibaren ilk kez 100'ün üstüne çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
MAM'ların yeni talipleri açıklandı!
Teknoloji

MAM'ların yeni talipleri açıklandı! "İki ülke ülgileniyor"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini söyledi.
İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor
Dünya

İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor

İran'da koronavirüs salgınında bir ilk yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 134 kişiye virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay