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Kadın - Aile Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Amerika ve Batı Afrika'da rekor düzeyde satılıyor! En çok para eden, kazanç yolu oldu
Kadın - Aile

Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Amerika ve Batı Afrika'da rekor düzeyde satılıyor! En çok para eden, kazanç yolu oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-17 21:43:00 - 2024-01-17 22:08:14
Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Amerika ve Batı Afrika'da rekor düzeyde satılıyor! En çok para eden, kazanç yolu oldu

Hindistan'da ve diğer ülkelerde büyük rağbet gören tüm kuruyemişler arasında en pahalı olanlardan biri kajudur. Sağlığa etki eden C harfini andıran şekli ve son derece lezzetli oluşuyla pek çok kişinin ilgisini çeken yemişin, fiyatı kadar faydası da yüksek! Daha önce hiç duymadınız mı? Detaylar haberimizde!

KAJUNUN FAYDALARI

İçerdiği selenyum ile vücudunuzu hastalıklardan koruyan kaju, şeker hastalığının gelişimini engeller ve kansere karşı direnci de artırır. Ayrıca içerisinde bulunan potasyum tansiyon düşürücü özelliğe sahip. Kaju fıstığı kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, hepatit ve siroz tedavisinde de olumlu etkiler gösterir. Ek olarak bol bol D vitamini içeriyor.

YAĞ VE PROTEİN KAYNAĞI

Kaju fıstığı, tekli doymamış ve çoklu doymamış türleri dahil olmak üzere sağlıklı yağlar açısından son derece zengin. Aynı zamanda protein kaynağı olan kaju, vegan ve vejetaryenler tarafından da kullanımı yaygın bir besindir.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Kaju meyvesi çabuk çürüdüğünden ekonomik değere sahip değil. Kaju fıstığının diğer fıstık çeşitlerinden daha pahalı olma nedenlerinden biri de her iklimde yetiştirilememesi ve her kaju elmasından sadece bir adet kaju fıstığı üretilebilmesi.
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TÜRKİYE’DE YETİŞMİYOR

Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Amerika ve Batı Afrika dünyanın en büyük kaju fıstığı ağacı yetiştiricileri ve fıstık ihracatçıları arasında. Türkiye'de yetiştirilmeyen çerez, yurt dışından satın alınıyor.

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