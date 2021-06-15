Zebra tatlısı, görünüş itibariyle zebraya benzediği için ismi almış gibi gözüküyor. Hafif tatlılardan olan zebra tatlısının yapılışı ve malzemeleri insanlar tarafından merak konusu haline geldi. Evde Hindistan cevizli zebra tatlısını yapmak istiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Hindistan cevizli zebra tatlısının malzemeleri nelerdir?

Beyaz Muhallebi İçin:

3 su bardağısüt

1/2 su bardağıtoz şeker

2 yemek kaşığıun

1,5 yemek kaşığınişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 paketvanilin

Kakaolu Muhallebi İçin:

3 su bardağısüt

1,5 yemek kaşığınişasta (mısır veya buğday nişastası)

2 yemek kaşığıun

3 yemek kaşığıkakao

1/2 su bardağıtoz şeker

Üzeri İçin:

1 su bardağıhindistan cevizi

2 yemek kaşığıçikolata kreması

4 adettaze nane yaprakları

Hindistan cevizli zebra tatlısı nasıl yapılır?

1-İki ayrı tencerede, hem beyaz hem de kakaolu muhallebiyi ayrı ayrı koyu kıvam alana kadar pişirin.

2-Şeklini vermek istediğiniz kaseleri yağlayın.

3-Pişirdiğiniz muhallebilerden ikişer yemek kaşığı olacak şekilde bir kakaolu, bir beyaz muhallebiden kase dolana kadar ekleyin.

4-Hazırlanmış olan muhallebileri önce oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabında 2 saat bekletin.

5-Soğumuş olan tatlıları kaselerden çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.

6-Çikolata kremasından 1'er tatlı kaşığı üzerlerine ekledikten sonra taze nane dokunuşuyla tatlınızı servis edin. Afiyet olsun!