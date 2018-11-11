Hindistan cevizi yağı zararlıymış

Hatta zeytinyağını bırakıp Hindistan cevizi yağı kullanmaya başlayanları ortaya çıkmıştı.

"Ayol çok pahalı ama, varsın olsun, en sağlıklısı o!.." kırıtmaları ile havalar atılıyordu.

Meğer bırakın sağlıklı olmasını, Hindistan cevizi yağı zararlı imiş. Bunu en itibar ettikleri merkez Amerika duyurdu.



Amerikan Kalp Derneği’nin hindistan cevizi yağı hakkında yayımladığı bir raporda, Hindistan cevizi yağının ‘kötü kolesterol’ü yükselttiği belirtiliyor. Yapılan yedi deneyde de aynı sonuç alınmış.

Hindistan cevizi yağındaki doymuş yağ oranının, tereyağı ve kuyruk yağından daha fazla olduğu tespit edilmiş.

Raporda, “Hindistan cevizi yağı, kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilişkili olan kötü kolesterolü arttırıyor” diye yazıyor.

Raporda ismi geçen Frank Sacks, Hindistan cevizi yağını yararlı diğerlerini zararlı gören insanları anlayamadığını söylüyor.

Sacks, daha önce Hindistan cevizinin zayıflamaya yardım ettiğine dair olumlu görüşler aktaran bir araştırmanın insanları yanılttığını söylüyor.