Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı saça nasıl uygulanır?

Hindistan cevizinin etli kısmı magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, E, K, C vitamini, demir gibi vitamin ve mineraller içerir ve iyi bir lif kaynağıdır. Peki, hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

Hindistan cevizi yağının faydaları

– İyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırır.

– Kalp sağlığını korur.

– Metabolizmayı güçlendirir.

– Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Enerji verir.

– Bağışıklığı güçlendirir.

– Kan şekerini dengeler.

– İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

– Böbrek sağlığına katkı sağlar.

– Basur'u (hemoroid) önleyebilir.

– Kronik yorgunluğa iyi gelir.

– Alzheimer ve epilepsi semptomlarını azaltır

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Cildi besler ve onarır.

– Saçların sağlıklı büyümesini sağlar.

– Yaşlanma karşıtı özellikleri vardır.

– Tiroit rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Kemik erimesine karşı savaşır.

– Artrit ve romatizma ağrılarını hafifletir.

– Plak ve ağız kokusu gibi çeşitli diş sorunlarına karşı etkilidir.

– Yara ve yanıkların tedavisinde etkilidir.

– Hormonları düzenler.

– Reflüye iyi gelir.

– Grip, kızamık, hepatit, herpes, SARS virüslerini, aynı zamanda ülser, boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve bel soğukluğuna neden olan bakterileri öldürür.

– Hamilelik sonrası çatlaklarına iyi gelir.

– Güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından koruyabilir.

– Cilt lekelerini giderebilir.

Hindistan cevizi yağı saça nasıl kullanılır?

Saçının uzunluğuna göre bir miktar Hindistan cevizi yağını kısık ateşte eritip, ılıdıktan sonra saçına sür yaklaşık 2 saat bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Hindistan ceviz yağı saça uygulama diğer yöntem;

Katı formda olan Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığından daha sıcak bir ortamda sıvılaşır. Sıvı formdaki Hindistan cevizi yağını saç diplerinize masaj yaparak yedirebileceğiniz gibi, yalnızca saç uçlarınıza da sürüp bekletebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı saç diplerine sürülür mü?

Saç diplerine masaj yaparak uygulandığında, saç derisini nemlendirir, kan dolaşımını arttırır. 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını, özellikle saç diplerinden başlayarak ve masajla saçınıza dipten uca kadar uygulayın. Normal saçlar için 30 dakika bekletip yıkamak yeterli olacaktır.

Hindistan cevizinin kullanım alanları

Yüz nemlendiricisi.

Saç dökülmelerinde.

Yıpranmış saçlarda.

Doğal yollardan saçın düzleştirmede.

Vücut losyonu.

Diş macunu olarak.

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