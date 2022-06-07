Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Dünyaya gözlerimizi açtığımızdan itibaren en çok tükettiğimiz besinlerden biri süt! Ancak anne sütüyle başlayıp, inek sütüyle devam eden bu döngü artık kırılıyor. Günümüzde yalnızca hayvansal değil, bitkisel kaynaklar da süt üretiminde önemli rol oynuyor. Bunlardan biri Hindistan cevizi sütü…

HİNDİSTAN CEVİZİ FAYDALARI

Hindistan cevizi yüksek oranda fakat kolayca sindirilebilen yağlar içeriyor. Bununla beraber kalori ve doymuş yağ oranı daha yüksek. Doymuş yağların kandaki kolesterolü artırıcı etkisi bulunuyor. Bu nedenle kolesterol seviyesi yüksek olanlar ya da kardiyovasküler risk taşıyanların Hindistan cevizi yağından yapılmış ürünlerden uzak durması önem taşıyor. Ayrıca potasyum, fosfor, sodyum ve magnezyum mineralleri ile B grubu vitaminleri içeriyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ KREMASI

Etli olan kısmı yenilebildiği gibi, suyu da içilebiliyor. Özellikle sütü ve kreması Tayland ve Hindistan mutfağında sıkça kullanılıyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU KALORİSİ

Hindistan cevizi suyunun 100 ml’si 19 kalori iken, sütü 230 kalori, meyvesi ise 354 kalori içeriyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ NASIL YAPILIR?

Hindistan cevizi doğrudan süt vermiyor. Bu süt rendelenmiş beyaz meyvenin suyla karıştırılıp, bekletilmesi sonucu elde ediliyor. Sonuçta krema kıvamında yoğun bir süt ortaya çıkıyor. Esansiyel aminoasitlerden zengin olan bu süt kahveye ya da kahvaltılık tahıl gevreğine karıştırılarak tüketilebiliyor.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Faydaları saymakla bitmeyen hindistan cevizi yağı saç, cilt, yüz, sivilce ve kirpik için kullanılır. Hindistan cevizi yağı ayrıca kilo vermeye de yardımcı olur. İçerdiği orta zincirli yağ asitleri tokluk hissini arttırır. Bunun da kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kilo vermek için Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

İçerisine bir miktar Hindistan cevizi yağı eklenmelidir. - Aynı zamanda üzerine sıcak su ekleyin. - Hindistan cevizi yağı sıcak süt içerisinde hızlı bir şekilde eriyecektir. - Akşam yemeğinden sonra ya da ikindi vakitlerinde güvenli şekilde tüketilebilir.

Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar

Adana'da kadınlar, yaz sezonu öncesinde ameliyatsız yüz germe işlemine yoğun ilgi gösteriyor.

Adana'da kadınlar, yaz sezonu öncesinde ameliyatsız yüz germe işlemine yoğun ilgi gösteriyor. Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, "İşlem sonrası kısalan kasları yeniden uzatıyoruz. Her gün 40 kişiye manuel bukkal yüz modelaj işlemi yapılıyor. Birçok ilden de bu uygulamamız talep görüyor" dedi.

Kentte yüzlerce güzellik işlemini uygulayabilen Bellapais Güzellik Merkezi'nde kadınlar yaz sezonu öncesi "Manual bukkal yüz modelaj" işlemine ilgi gösteriyor.

Buccal manuel ile Japon Kobido tekniğinin kombinasyonu sonucu oluşan işlemde yüz, en az 10 yaş gençleşiyor. Ciltteki oksijenlenmeyi arttıran işlemde, kasların güçlenmesine ve cildin canlanmasına da yardımcı olunuyor.

Bal ve Hindistan cevizi yağıyla Uzmanlar tarafından yapılan ağrısız işlem ise yaklaşık 30 dakika ile 1 saat sürüyor.

Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, "Manuel bukkal yüz modelajı, Uzak Doğu'da 2 bin yıldan fazla süredir yapılan çok doğal bir metot. İşlem tamamıyla saf bal ve saf yenilebilir Hindistan cevizi yağıyla yapılıyor. İşlem sonrası kısalan kasları yeniden uzatıyoruz. Kişiler yaz öncesi bu uygulamalara girdiğinde yazı daha güçlü bir şekilde çıkartıyor" diye konuştu.

Adana'da bu işlemi sadece kendilerinin yaptığını aktaran Çekinmez, "Yurt dışında yapılan ve güncellemeye açık, yeni uygulamaların hepsini merkezimizde yapıyoruz. Her gün ortalama 4 şubemizde 40 kişiye manuel bukkal yüz modelaj işlemi yapılıyor. Birçok ilden de bu uygulamamız talep görüyor" dedi.