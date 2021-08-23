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Dünya Hindistan, başkent Yeni Delhi yakınındaki tarihi camiyi yıktı
Dünya

Hindistan, başkent Yeni Delhi yakınındaki tarihi camiyi yıktı

Hindistan hükümetinin, başkent Yeni Delhi yakınlarında bulunan Bilal Camii'ni yıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:38:00 - 2021-08-23 23:38:59

Hindistan hükümetinin, başkent Yeni Delhi yakınlarında bulunan Bilal Camii'ni yıktığı bildirildi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre olay, Haryana Eyaleti'nde bulunan, başkent Yeni Delhi'nin hemen dışındaki Feridabad şehrinde meydana geldi.

İktidardaki Hint milliyetçisi BJP, kısa bir süre önce caminin yıkılması yönünde bir karar almıştı.

Dün uygulanan kararla beraber, Feridabad'daki tarihi Bilal Camii iş makineleriyle yıkıldı.

Bölge halkı, caminin yıkımına tepki gösterdi.

BJP yönetiminin son dönemde Müslümanlara ait tarihi merkezleri ve camileri yıktığı, Müslümanlara yönelik linçlerin önünü açtığı göze çarpıyor.

Bir süre önce radikal Hindularca yıkılan Babri Mescid'in yerine bir Hindu tapınağı inşa edilmesi kararı da bölgede tepki toplamıştı.

Kaynak: Mepa News

 

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