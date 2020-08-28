Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan ve bölgede hiçbir varlık gösteremeyen Yunanistan Batılı abilerine zırlayarak yardım dilendi.

Türkiye ise meşru haklarını korumak için var gücüyle mücadele edeceğini tüm dünyaya net bir biçimde bildirdi. Öte yandan Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilim Hindistan basınına da damgasını vurdu.

"Bölgede çıkabilecek bir savaş tüm Avrupa'yı yutabilir"

"Akdeniz'de yeni bir jeopolitik fırtına patlıyor" diyen Hindistan basını, "Çok uluslu bir çatışma haline gelebilecek bir savaş riski tüm Avrupa'yı yutabilir." ifadelerini kullandı.

Bölgede doğal gaz rezervi keşifleriyle birlikte gerilimin iyice tırmandığını aktaran Hindistan medyası "Bölgede trilyonlarca dolar olduğu tahmin edilen rezervler keşfedildi ve bu rezervler yüzünden çatışmalar başladı" dedi.

Yunan ve Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de çarpıştığını hatırlatan Hindistan medyası bunun kasıtlı bir hareket olduğunu belirterek "Türkiye deniz gücü kasını herkese ilan etti" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bölgede genişleme işaretleri verdiğini aktaran Hindistan medyası Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ise "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin bölgede saldırgan bir tutum sergilediğini iddia eden Hindistan basını, "Şimdilik Yunanistan Türkiye'nin saldırganlığına AB'den tepki bekliyor. Yunanistan Türkiye'nin eylemlerini yasadışı olduğunu belirtiyor ve tartışmalı sularda MEB haklarına kendilerinin sahip olduğunu söylüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise Türkiye'nin Akdeniz'de istikrarı bozmak istediğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Doğu Akdeniz meselesinde iki gruba ayrıldığını belirten Hindistan medyası, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı. Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa bir grup oluşturdu. İtalya, Malta ve İspanya ise Türkiye'ye karşı güçlü bir eylem içinde olmak istemiyor. Muhtemelen ticari paylaşımları olduğu için Türkiye ile çıkarları var" değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan medyası ayrıca akılalmaz bir iddia ortaya atarak Türkiye'nin Avrupa ülkelerini tehdit edip şantaj yaptığı hezeyanında bulundu.