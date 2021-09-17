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Medya Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e sert tepki: Niye susuyorsunuz
Medya

Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e sert tepki: Niye susuyorsunuz

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa maçlarının Exxen'de yayınlanmasıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:00:00 -
Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e sert tepki: Niye susuyorsunuz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Uluç, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor. Üstelik bu TV kanalı değil. İnternet kanalı. Niye susuyorsunuz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tüm Avrupa maçları Exxen'de yayınlanıyor.

Türk takımlarının Avrupa maçlarının Exxen'de yayınlanmasıyla ilgili, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor" dedi.

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