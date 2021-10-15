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Gündem Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Hayatımda senin kadar...
Gündem

Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Hayatımda senin kadar...

Gazeteci yazar Hıncal Uluç, arkadaşı olduğunu belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu seçimlerde kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganı üzerinden eleştirdi. Uluç "Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:42:00 -
Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Hayatımda senin kadar...

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında, "Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık' diyen ben ne diyorum peki? ‘Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!’ Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu!" dedi.

"Her şey çok güzel olacak" ne güzel slogandı. Bu sloganı kullanan da, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan tanıdığım, yaptıklarını gözlerimle gördüğüm, tanıştığım, çok sevdiğim ve arkadaş olduğum Ekrem İmamoğlu idi.

“İmamoğlu kazandı ve her şey çok güzel değil, çok.. çok.. Hayır, her şeyin çok ne olduğunu yazmaya terbiyem izin vermez” diyen Uluç, “İstanbul'u, cumhurbaşkanlığı için basamak olarak kullanma duyusunu çok çabuk ele veren İmamoğlu, etrafına topladığı yeni gurupla, bu yeni hedefe yürürken, eski dostlarını sildi. İstanbul için her şeyi geçtik. ‘Tek güzel şey’ yapmadı. ‘Yaptığın bir güzel şeyi söyle, köşemde yazayım’ dedim. Ona bile cevap vermedi. Veremedi çünkü” diye yazdı.

Beşiktaş'taki meydan düzenlemesi ile Kuzguncuk'un trafik sorununu hatırlatan Uluç, "Her şey çok güzel olacak diyene İstanbul halkı şimdi nasıl yalvarıyor, biliyor musun, İmamoğlu. 'Gölge etme başka ihsan istemez!' Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık, diyen ben ne diyorum peki? 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!' Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

alpagu

beter olun demek geliyor içimden.
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Günah çıkarma çabası

Binali Yıldırım gibi düzgün ve başarılı bir adam varken bu Rum  Ekrem Müdafa’nın kazanmasını için bir tarafınızı yırttınız. Şimdi çıkmış yanıldık diyorsunuz. Kim verecek bu 5 yılın ya da ayaklarına altına alınan değerlerin hesabını? Başarısızlığı bırak, sen Fatih türbesinde yapılanlara, kayyumdan sonra hdpkk ya koşmalara, Yunan gazetesinde ataları ile ilgili çıkan yorumlara bak…
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