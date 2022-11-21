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Aktüel Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman nerede?
Aktüel

Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman nerede?

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Hıncal Uluç’un cenaze töreninin ne zaman nerede düzenleneceği ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hıncal Uluç’un cenazesi töreniyle ilgili açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2022-11-21 08:56:00 -
Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman nerede?

Köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman nerede?

Hıncal Uluç’un cenaze töreniyle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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