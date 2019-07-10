HIMSS EMRAM bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Bölgesel HIMSS EMRAM bilgilendirme toplantısının ikincisi, Sağlık Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi’nin organizasyonu ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum’un yanı sıra Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Hakkâri, Van, Muş ve Erzincan İllerinin Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri yöneticileri ve HIMSS sorumluları katılım sağladı.

HIMSS (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) 1961 yılında kurulmuş; dünya çapında Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon. Kuruluş amacı bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağladığı belirtildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Yıldırım, “EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyeleri uluslararası düzeyde derecelendirilmektedir. Bu süreçte, sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite edilir. HIMSS başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM’ı kullanmaktadır. HIMSS EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır” dedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Yıldırım’ın HIMSS EMRAM Bilgilendirme Toplantısı, açılış konuşmasının ardından, EMRAM modeli ile bütün hastanelerde başlatılan dijital hastane çalışmalarının devam ettiğini belirten Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HIMSS Türkiye Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker Köse, katılımcılara HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 sürecinin işleyişi hakkında bilgi vererek HIMSS yol haritası ve hedeflerimizden bahsetti.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Sürel ve Van Eğitim Araştırma Hastanesinden Semi Kazut hastanelerindeki HIMSS revalidasyon ve örnek hastane kapsamında konuşmalar yaptılar.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir, “Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık tesislerimizde istatistik, rapor ve iş zekâsı sistemleriyle SKS (Sağlık Kalite Sistemi) başarıya ulaşıldı” dedi.

Bununla beraber uluslararası camiada sağlık hizmetlerinin kıyaslanabilir hale gelebilmesi, sağlık turizminin daha üst seviyelere çıkabilmesi için HIMSS EMRAM seviyelerinin önemine değinen Bedir, ayrıca yakın zamanda HIMSS EMRAM 6 seviyesinde sertifikalandırılmış birçok hastanelerle vatandaşa hizmet verileceği müjdesini verdi.