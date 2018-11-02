0553 313 94 23
impression

Himmeti: Amerika, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız oldu

Himmeti, Amerika'nın İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız olduğunu açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 21:43
Himmeti: Amerika, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız oldu

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız olduğunu ifade etti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlarla ilgili "Bugün anlaşılmıştır ki ABD, her türlü gerekçe ve bahaneyle uygulamaya geçirmek istediği İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ve satışları sıfıra indirmede başarısız oldu." değerlendirmesinde bulunan Himmeti, Merkez Bankası'nın son aylarda döviz rezervini talep edilen seviyeye çıkardığını ve bu rezervle şartların değişmesi ya da petrol satışının en aza inmesi halinde bile hazırlıklı olacaklarını kaydetti.

Açıklamasında ABD tarafından bazı ülkelerin aşamalı olarak İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutulmalarının ülkesinin ticari ortamını ve gelirini daha belirgin hale getireceğini belirten Himmeti, "İran halkının bu süreci kolay bir şekilde atlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Himmeti ayrıca Merkez Bankası olarak döviz piyasasının istikrarına odaklandıklarına işaret ederek, son aylarda dalgalanmaların önlenmesi ve ekonomideki rekabet gücünün arttırılması için bir dizi önlemler aldığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin bu akşam sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirerek, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını belirtti. Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:43
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  4. Dışişleri Bakanı
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Merkez Bankası
  7. Donald Trump
  8. Ekonomi
  9. Amerika
  10. Trump
  11. Iran
  12. İran
  13. ABD
  14. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı
    1. Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı
    2. Pentagon'dan Akar-Mattis görüşmesine..
    3. 3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına..
    4. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi..
    5. Sultangazi'de üşümesin diye yaralının..
    6. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    7. Uyurken kusan Nehir bebek öldü
    8. Limonlu kek tarifi
    9. Evde kışlık tarhana tarifi
    10. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kaşıkçı..
    12. ABD Savunma Bakanlığından Akar-Mattis..
    13. Karabükspor'da Boluspor maçı..
    14. Krem lekesi doğal yollarla nasıl çıkar?
    15. ABD açıkladı! İran ambargosundan 8..
    16. Adana'da korkunç kaza otomobil traktör..
    17. İyimser çocuk yetiştirmek için 6 tüyo
    18. Bebeklerde diş çıkarma süreci için..
    19. Himmeti: Amerika, İran petrolüne..
    20. Karadeniz ve Akın kadro dışı bırakıldı
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’