Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, “Kadıköy’de iki puan bırakmak zorunda kaldık. Galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz” dedi.

Kulüp sitesine yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere biten maçı değerlendiren Başkan Hilmi Kulluk, Martin Skrtel’in oyuncuları Zuta’ya kasıtlı müdahalenin kırmızı yerine sarı kartla geçiştirilmesinin taraflı tarafsız herkesi isyan ettirdiğini söyledi. Dünyanın neresinde olursanız olun bu hareketin karşılığının kırmızı kart olduğunu ve VAR hakemlerinin neden bu pozisyon için müsabakanın baş hakemini uyarmamasının en çok eleştirilen konuların başında yer aldığını kaydeden Kulluk, hakem kararlarının spor kamuoyunun vicdanını yaraladığını bildirdi.

Hilmi Kulluk açıklamasını şöyle sürdürdü; “Fenerbahçe’yle oynadığımız maçla ilgili yapılan tüm yorumlarda ve müsabaka değerlendirme yazılarında görüldüğü üzere rakibimizin müsabakanın 13.dakikasında 10 kişi kalması gerekiyordu. Ancak böyle olmadı maalesef herkesin sarı kart üzerinde ittifak ettiği bir pozisyonda futbolcumuz Jahovic’e VAR hakemlerinin uyarısıyla kırmızı kart gösterildi. Skrtel’in pozisyonunun gereği yapılmadı. Rakibimiz maçı 11 kişiyle tamamladı. Ne yazık ki oyun kuralları farklı yorumlandı ve herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy’de iki puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Bu maçın özelinde burada asıl tartışılması gereken konunun 13 ve 33. dakikalarda VAR hakemlerinin tutumunun olduğunu düşünüyoruz. Zaten pozisyonlarla ilgili sözü olan herkesin bizimle aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Öte yandan bir kişi eksik olmamıza rağmen en az ev sahibi takım kadar koşan, pozisyonlara giren, golü bulan, saha ve seyirci avantajlarını elinde tutan bir rakibe karşı nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa bunun en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösteren, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı ortaya koydukları sıra dışı mücadele için tek tek kutluyoruz. Bizleri deplasmanda yalnız bırakmayan ve tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Son olarak futbolcumuz Adis Jahovic’e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, bütün iyi niyetimizle bekliyoruz.