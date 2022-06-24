Hilmi Daşdemir: Ne günlere kaldık
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, ülkede kronik bir “stok”çuluk problemi olduğuna dikkat çekti.
YENİ AKİT ANKARA
Son zamanlarda ülkemizde giderek yaygınlaşan stokçuluk vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte ülkemizde baş gösteren stokçuluk krizi giderek büyüyecek gibi gözüküyor.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir şu ifadeleri kulandı; “Ülkede kronik bir ‘stok’çuluk problemi var. Tüccar, Marketçi malını stokluyor. Hiçbirşey yapamayan da ev alıyor ev stokluyor. Araba alıyor araba stokluyor. Araba alamayan motorsiklet alıyor onu stokluyor. Ne günlere kaldık..”