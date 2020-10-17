Hilmi amca dualarla uğurlandı

Hilmi Kurtulmuş için Fatih Camii’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Merhum için dua edildi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı cenaze namazında Numan Kurtulmuş, merhumun oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile yakınları saf tuttu. Namazın ardından cenaze defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü. Numan Kurtulmuş da amcasının tabutuna cenaze aracına taşındığı sırada omuz verdi, taziyeleri kabul etti. Öte yandan, Numan Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:



‘Güzel ve zarif insandı’



“Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin.”