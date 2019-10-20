Hillary Clinton'dan Rusya iddiası! "2020'de aynısı olacak"

Donald Trump’ın birinci geldiği 2016 seçimlerinde rakibi olan Demokrat Partili Hillary Clinton, Rusya’nın 2020 seçimlerine üçüncü bir aday çıkararak oyları bölmeye ve ABD Başkanı Donald Trump’ı yeniden seçtirmeye hazırlandığını öne sürdü.

'Campaing HQ' adresinden ilk kez podcast yayını yapan Clinton, Rusya’nın Demokrat Parti aday adaylarından birini üçüncü aday olarak öne çıkarmaya hazırlandığını iddia ederek “O Rusların favorisi. Onu desteklemek için bir sürü internet siteleri var” diye konuştu.

Ancak Clinton kimi kastettiğini söylemedi. Demokrat Parti aday adayları arasında yer alan Tulsi Gabbard, Twitter’dan “Savaş tellallığı kraliçesi, yolsuzluğun vücut bulduğu kişi nihayet perdenin arkasından çıktı” ifadesini kullanarak Hillary Clinton’a tepki gösterdi.