Hilal Kaplan'la evlenen Tevfik Emre Sarı sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan, meslektaşı Tevfik Emre Sarı ile dünyaevine girdi. Evliliğin ardından iddialar da peş peşe geldi. Eski eşi Tevfik Emre Sarı'nın evli olduğu süreçte Hilal Kaplan ile görüştüğünü iddia etti. Ayrıca Sarı hakkındaki FETÖ soruşturması iddiaları ortaya atıldı.

Eşinin paylaşımını alıntıladı

Eşi Hilal Kaplan'ın, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımını alıntılayan Sarı, Twitter hesabından uzun açıklama yaptı.

"Mahremimi ayaklar altına sermem"

"İftira kampanyasına cevabımdır" başlıklı paylaşımında Sarı şunları söyledi: "Geçmiş ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama mahremimi kimsenin ayakları altına sermem. Her şeyden önce bir çocuğum var ve onun istikbâlini düşünmek zorundayım.

Boşanan ve sonradan evlenen ilk insanlar değiliz ama evlendiği için linç edilen ilk insanlar olabiliriz. Buradaki amacın konuyu siyasi zemine çekmek olduğunun farkındayım. Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır. Bu iftirayı dillendirenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

"Hukuki süreç başlatıldı"

"Yakın arkadaşım" olduğu iddia edilen şahıs ile hayatımda bir kez aynı ortamda bulundum. Kalabalık bir davetteki fotoğraf karesini kırpıp üzerine iftira senaryoları yazanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

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"FETÖ iltisaklı davam olmadı"

Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim. Mahlas bir soyad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

"Renklilerden ahlak dersi alacak değilim"

Kaset ile genel başkan değiştiren ve teşkilatlarında taciz-tecavüzü rutin haline getiren CHP'nin trollerinden, katalogdan kendisine ve çevresine eş peşkeşleyen FETÖ'cülerden, küçücük kızları Kandil'deki örgüt liderlerinin haremine gönderen PKK'lılardan, sapkınlığını siyaset diye sunan renklilerden ahlak dersi alacak değilim.

"Hakkımızı arayacağız"

Bugünden sonra da mahremim ile ilgili hiçbir konuyu kamuoyu ile paylaşmama gerek kalmayacağını umuyorum. Süreç ile ilgili titiz bir hukuki çalışma devam ediyor, edecek. Yasalar çerçevesinde hakkımızı aramakta kararlıyız.