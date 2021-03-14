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Gündem Hilal Kaplan'dan bomba yorum! "Batan bir gemide feminist yoktur"
Gündem

Hilal Kaplan'dan bomba yorum! "Batan bir gemide feminist yoktur"

“Neden feminist değilim?” başlığıyla Youtube kanalında çarpıcı tespitlerde bulunan Hilal Kaplan, "Müslüman bir kadının feminist olamaz" ifadelerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:01:00 -

Sabah yazarı Hilal Kaplan, kendi Youtube kanalından “Neden feminist değilim?” başlığıyla yayınladığı videoda, Müslüman bir kadının feminist olamayacağı görüşünü savundu.

'Düşen bir uçakta ateist yoktur' sözünü, savunduğu görüşe uyarlayan Kaplan, "Batan bir gemide de feminist yoktur çünkü gemideki bütün kadınlar, 'önce kadınlar ve çocuklar' diye bağıran erkeğin sesine doğru koşmaktadır" dedi.

"İnsan eliyle üretilen bir ideolojiyle İslam'ın son kertede yüzde yüz buluşması mümkün değildir" diyen Kaplan, "Müslüman feminist olmaz" dedi.

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Yorumlar

Putsavar Eda, Nihal ve Yasemin'in Oflu Babası Rıfat Deli Ibo

Elbette olamaz, kadınlar erkeğe hizmet etmek için yaratılmışlardır.
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Burhan

Trol olur mu???
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